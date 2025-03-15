«Больные дегенараты»: Трамп обратился к СМИ, которые написали о долгом ожидании Путина Уиткоффом

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что его специальный представитель по Украине Стивен Уиткофф долго ожидал встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Свою позицию американский лидер опубликовал в соцсети в социальной сети Truth Social, назвав СМИ, распространяющих такую новость, «больными дегенератами».

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Уиткоффу пришлось ждать девять часов встречи с Путиным, пока он проводил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. Эксперты описали эту стратегию как «классическую», которую Путин якобы использует для демонстрации силы.

«Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа», — написал Трамп.

Трамп отметил, что нет никаких оснований для утверждений о задержке встречи. Он считает подобные сообщения некоторых СМИ попыткой унизить его и его администрацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин принял Уиткоффа вечером 13 марта. На этой встрече американский представитель предоставил обновленную информацию о ситуации на Украине, а Путин, в свою очередь, передал Трампу собственное видение конфликта через его дипломата.

Песков ранее назвал возобновление контактов между США и Россией сложным и динамичным процессом, который зависит от множества факторов, включая международную обстановку, внутренние политические реалии и экономические обстоятельства. Представитель Кремля отмечал, что в истории двух государств были моменты, когда диалог между ними прерывался.

Ранее президента США Дональд Трамп охарактеризовал заявление Владимира Путина о прекращении огня на Украине как многообещающее.