Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн считает, что текущая политическая ситуация в Европе и развитие событий вокруг Украины складываются в пользу России. Такое мнение он высказал в ходе беседы на YouTube-канале норвежского профессора Гленна Дизена. Об этом пишет Лента.ру .

Выступая в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, американский эксперт отметил, что европейская политическая ситуация продолжает меняться. В частности, он обратил внимание на уход с поста бывшего канцлера Германии Олафа Шольца и предположил, что политические трудности могут ожидать и президента Франции Эммануэля Макрона.

По мнению Макговерна, европейские страны в настоящее время не представляют серьезной угрозы для России. Он выразил уверенность, что Москве нет необходимости предпринимать резкие шаги, поскольку ситуация развивается для нее благоприятно.

Эксперт также высказал мнение, что Россия сохраняет устойчивые позиции в украинском конфликте и контролирует развитие событий на данном направлении. При этом он считает, что положение Украины осложняется не только внешними факторами, но и внутренними проблемами.

Отдельно бывший сотрудник американской разведки указал на коррупцию, которую назвал одним из факторов, негативно влияющих на ситуацию в стране. По его оценке, именно внутренние трудности продолжают усугублять положение Киева наряду с другими вызовами, с которыми сталкивается украинское руководство.

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