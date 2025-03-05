CBS: Трамп задумался над изменением условий сделки по недрам после выходки Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть условия сделки по редкоземельным ресурсам с Украиной, стремясь к более выгодному и масштабному соглашению. Об этом стало известно CBS.

По информации источника, параметры соглашения находятся на этапе рассмотрения, однако еще не достигли окончательного согласования между сторонами.

Такое решение Трамп мог принять после недавнего визита в Белый дом главы киевского режима Владимира Зеленского. Во время встречи у сторон возникли разногласия, из-за чего американский лидер жестко отчитал нелегитимного украинского президента из-за его позиции по отношению к конфликту, а также обвинил его в попытках развязать третью мировую войну.

Встреча в Овальном кабинете должна была закончиться подписанием договора по редкоземам, однако до этого не дошло из-за перепалки. В итоге, как сообщали СМИ, Трамп просто выгнал Зеленского из Белого дома и отменил совместную с ним пресс-конференцию и обед.

Ранее президент США Дональд Трамп во время своего обращения к Конгрессу сообщил, что Киев направил письмо, в котором подтвердил готовность сотрудничать с Вашингтоном и заключить соглашение по ресурсам.