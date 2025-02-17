CNN: Саудовская Аравия выступит в роли посредника на переговорах России и США

Власти Саудовской Аравии не только предоставят место для встречи представителям России и США, но и планируют выступить в качестве посредника. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщила со ссылкой на свои источники американская телекомпания CNN.

По информации, полученной от источников, встреча пройдет 18 февраля. Делегацию Саудовской Аравии будет возглавлять советник по национальной безопасности королевства.

Анонимный представитель Украины сообщил CNN, что страна не будет участвовать в этих переговорах.

«США будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф», — передает CNN.

Телеканал обращает внимание на то, что Саудовская Аравия играет важную роль во внешней политике администрации Трампа. В частности, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд помог освободить американца Марка Фогела, который был осужден в России за контрабанду наркотиков. А в 2017 году Трамп совершил свой первый зарубежный визит именно в Саудовскую Аравию, уточнили в CNN.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу запланирована на 18 февраля в Эр-Рияде. В переговорах примут участие представители трех стран — США, России и Украины.