Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоятся переговоры по Украине с участием российской официальной делегации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители высшего руководства администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планируют отправиться в Саудовскую Аравию для участия в переговорах о мире между российской и украинской сторонами.

«Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля», — приводится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что делегация США прибыла 16 февраля в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией. Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что встреча может послужить хорошим прогрессом.

Уиткофф также сообщил, что находится в Эр-Рияде с советником по нацбезопасности в составе американской делегации. Он выразил надежду, что в вопросе мира на Украине возникнет прогресс после общения сторон. С ЕС свяжутся по видеосвязи, а вот Украины, скорее всего, не будет.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский проинформировал, что не примет переговоров и их итогов, если они пройдут без участия украинских представителей.