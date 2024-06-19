Депутат Рады Шевченко: отказ от начала переговоров еще более ухудшает ситуацию для Киева

Владимир Путин, выдвигая свои условия мира с Украиной, дает понять, что в случае отказа Запада от переговоров все последующие его условия будут еще жестче. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко на одном из YouTube-каналов во время видеоинтервью.

По мнению украинского парламентария, все мирные инициативы российского президента направлены, в первую очередь, в сторону ее западных союзников. Он доносит до них простую мысль.

«Если вы украинскую сторону не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже», - указал Шевченко.

Нардеп считает, что все возможное мирное урегулирование украинского конфликта будет зависеть от текущей обстановки на поле боя. В то же время ситуация складывается явно не в пользу ВСУ.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что рассчитывает получить в ближайшее время от европейских стран несколько систем ПВО, что поможет Украине отражать воздушные удары.