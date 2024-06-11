Зеленский надеется получить от Европы системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в 21-ракетную группу сил ПВО ФРГ вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом сказал, что в ближайшей перспективе рассчитывает на положительное решение от стран Европы на поставку двух-трех систем противовоздушной обороны.

В своем речи Зеленский заявил о продолжающейся работе с США и неназванными партнерами из стран Европы, от которых Киев хочет добиться положительного прогресса на поставку нескольких систем ПВО. При этом, конкретные временные рамки во время монолога он не назвал.

Ранее мы писали о том, что суд присяжных признал сына президента США Хантера Байдена виновным в хранении оружия. Как оказалось, он приобрел огнестрел в тот период, когда употреблял запрещенные законодательством вещества. Кроме того, в ближайшее время сына высокопоставленного отца ожидает еще одно судебное заседание.