Дрон-завод у ворот: зачем Латвия и Украина строят БПЛА-фабрику на границе с Россией

Латвия и Украина объявили о совместном строительстве завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией. Политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему этот проект превращает Латвию в участника конфликта и как Москва может ответить.

По мнению политолога Суслова, речь идет не просто о наращивании военной инфраструктуры у российских границ, а конфронтации с Россией руками Украины.

«Этот завод будет производить дроны, которые не просто будут накапливаться Латвией, а будут поставляться ВСУ и использоваться при ударах по России», — заявил эксперт.

По его словам, Латвия расширяет свою роль как тыл для вооруженных формирований Украины.

«Латвия исходит из того, что гарантии по пятой статье Североатлантического договора защитят ее от возможных действий со стороны России. Именно поэтому они перенесли военное производство на свою территорию и стали тылом для Украины. Москве необходимо заявить, что данный завод является законной военной целью для российских вооруженных сил, и Россия не исключает, что на определенном этапе могут быть предприняты действия по его нейтрализации», — пояснил эксперт.

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