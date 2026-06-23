Поляки устали от Украины: Туск признал рост антиукраинских настроений и назвал раздражение оправданным

Премьер-министр Польши Дональд Туск впервые публично признал то, о чем давно шептались в кулуарах: антиукраинские настроения в стране стремительно растут, и раздражение поляков он назвал «часто оправданным». Об этом сообщает Lenta.ru.

Туск, выступая перед журналистами, не стал отрицать очевидное: между Польшей и Украиной накапливается напряжение. Он отметил, что существуют события, которые вызывают законное недовольство поляков, но при этом пообещал «не разжигать конфликт» и подтвердил, что конференция по Украине в Гданьске все же состоится. Однако сам факт признания говорит о том, что Варшава больше не может игнорировать настроения своего общества — усталость от бесконечных просьб, зернового кризиса и исторических споров достигла критической массы.

Эксперты уже назвали слова Туска тектоническим сдвигом в политике Польши, которая еще год назад считалась самым ярым сторонником Киева. Теперь же, на фоне экономических проблем и миграционного давления, поляки все чаще задаются вопросом: а не слишком ли дорого обходится им украинское братство? Туск, чувствуя ветер перемен, решил не закрывать глаза на реальность, но и не рвать отношения — балансируя между электоратом и обязательствами перед НАТО.

Ранее политолог назвал главные вызовы для нового правительства Британии.