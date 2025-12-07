Эйсмонт раскрыла, зачем Лукашенко возил с собой своих сыновей в Оман

Старший и младший сыновья президента Белоруссии Александра Лукашенко приняли участие в переговорах в Омане, что стало знаком особого уважения к принимающей стороне. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь-1».

Сыновья президента Беларуси, Виктор и Николай, сопровождали Александра Лукашенко во время его визита в Оман на этой неделе. Они присутствовали на встрече с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что «в этих странах это обычная практика».

«И это действительно очень помогает. Это такое дополнительное внимание, дополнительный контроль. Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений. Поэтому на встрече присутствовали сыновья», — сказала пресс-секретарь белорусского президента.

Эйсмонт также разъяснила, почему встречи Лукашенко с сыновьями и представителями оманского руководства проводились без участия прессы.