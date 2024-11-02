Экс-президент Боливии объявил голодовку и призвал к началу переговоров

Сторонники экс-президента Боливии Эво Моралесе уже на протяжении 19 дней блокируют важные транспортные маршруты и вступают в конфликты с полицией. Моралес в своих соцсетях объявить голодовку и призвал к переговорам.

Он попросил Пакт о единстве и Народный генеральный штаб рассмотреть четвертый промежуточный вариант блокады дорог.

Кроме того, он призвал создать два дискуссионных форума, чтобы обсудить экономические и политические вопросы. Также он считает, что международные организации и дружественные страны должны выступить в качестве посредников.

«Необходимо прекратить преследования и репрессии. Мы призываем международные организации и дружественные страны принять участие в качестве посредников в диалоге. Мы вновь заявляем, что диалог — это единственный путь», — заявил Моралес.

Рано утром в пятницу полиция с поддержкой военных начала крупную операцию по разблокировке дорог, занятых сторонниками Моралеса.

Текущие блокировки уже нанесли экономике страны ущерб в 1,7 миллиарда долларов, а в ходе столкновений пострадали более 70 человек.

Ранее сообщалось, что в Боливии сторонники бывшего президента захватили воинскую часть, после чего взяли в заложники военнослужащих. Судя по всему, силовая акция стала прямым следствием уличных протестов.