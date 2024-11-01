В Боливии сторонники бывшего президента захватили воинскую часть

В Боливии сторонники бывшего лидера страны Эво Моралеса произвели захват воинской части, после чего взяли в заложники военнослужащих. Об этом рассказал телеканал Bolivia TV .

ЧП произошло в департаменте Кочабамба. Журналисты сослались на видео, которые до этого распространили в социальных сетях. В них военнослужащий просит не мешать тем, кто вышел на улицы с протестами, поскольку его жизнь и жизни его сослуживцев сейчас находятся под угрозой.

«Сторонники Эво Моралеса захватили военную часть в Вилья-Тунари и удерживают солдат», — указали они.

Судя по всему, силовая акция стала прямым следствием уличных протестов, которые идут уже 19 дней. Манифестанты перекрывают дороги в стране, и сегодня утром армия взялась за разблокирование основных трасс. Это, скорее всего, привело к эскалации конфликта.

Ранее нынешний президент Боливии Луис Арсе намекнул на то, что его страна уже получила статус партнера в международной организации БРИКС. Он заявил, что Россия развивает многополярный мир в то время, как Запад стремится сохранить всего один полюс силы.