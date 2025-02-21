По ее словам, ситуации, требующие срочной реакции, связанные с Украиной, на фоне дерзости Зеленского остались без должного внимания.

«И, к сожалению, это означает, что все возможности, которые были у команды Зеленского, якобы пытавшейся настроить диалог с новой администрацией, ... полностью провалились. Это полное фиаско внешней политики Украины», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Критика в адрес Зеленского звучит не только изнутри Украины. Президент США Дональд Трамп не обошел вниманием нелимитного украинского лидера, назвав его «диктатором» из-за отказа проводить выборы в стране.

Американский президент также обвинил Зеленского в том, что он продолжает конфликт с Россией в своих интересах ради финансовой выгоды.

Вопрос о том, как воспринимают Украину ее союзники, также стал камнем преткновения для США. Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что Белый дом выразил недовольство использованием формулировки «агрессор» по отношению к РФ в новом коммюнике G7.

Ранее американская журналистка Мегин Келли заявила, что Владимиру Зеленскому стоило бы помолчать, а не вызывать агрессию у Дональда Трампа.