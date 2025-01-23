Руководитель внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас своими высказываниями о предполагаемых намерениях Российской Федерации напасть на европейские страны в 2028 году стремится вызвать напряженность в отношениях между Россией и Европейским союзом, а также между Россией и НАТО. Об этом в социальной сети X написал руководитель французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В своем сообщении он также предоставил ссылку на интервью с политиком, в котором она заявляет, что, по мнению некоторых разведывательных служб, Россия может напасть на Украину в течение трех-пяти лет. Филиппо охарактеризовал Каллас как «эстонскую сумасшедшую».

«Сумасшедший человек, которого ЕС выбрал в качестве «высокого представителя», эстонка Кая Каллас, которая истерично выступает за войну, за НАТО и против России, только что выступила с ложной информацией, чтобы создать панику и спровоцировать тотальную войну! Она действительно заявляет, что, по данным европейских спецслужб, Россия может напасть на ЕС к 2028 году», — отметил француз.

Филиппо обратил внимание, что Каллас фактически предлагает принять ее слова на веру, не предоставляя конкретных доказательств. По его мнению, цель этих высказываний — посеять в обществе страх и неприязнь к России, а также оправдать создание европейской армии и, возможно, обосновать необходимость отправки западных военных на Украину.

«С приходом Трампа ЕС в своем глобалистском безумии остался одинок в мире и будет становиться все более опасным! Мы должны убить Евросоюз как можно скорее, в процессе воскресить Францию и спасти мир!» — заключил Филиппо.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что вопрос о введении миротворцев на территорию Украины на данный момент снят с повестки.