ЕС исключил отправку «миротворцев» на Украину до достижения мира

На встрече глав МИД Европейского союза вопрос о развертывании миротворческих сил на Украине был снят с повестки дня Каей Каллас. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил ТАСС.

Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас прямо заявила, что отправка миротворческого контингента ЕС на территорию Украины не рассматривается в настоящее время. По ее словам, предпосылка для вмешательства такого рода — достижение мира на Украине.

Заявление Каллас прозвучало на фоне недавнего интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Так, министр иностранных дел РФ еще раз подчеркнул неизменность целей России в отношении Украины, что, по словам Каллас, фактически исключает отправку «миротворцев» на Украину в рамках приемлемых для ЕС условиях.

Таким образом, Европейский союз фактически заявляет о своем нежелании участвовать в миротворческой миссии до полного окончания СВО.

Ранее Каллас попыталась указать будущему президенту США Дональду Трампу, каким образом ему стоит взаимодействовать с Россией.