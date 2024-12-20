Шмыгаль: Украина остановит транзит газа из России в Европу 1 января 2025 года

Украина планирует остановить транзит газа из России в Европу с 1 января 2025 года, в 8.00 мск, как сообщил в пятницу, 20 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль, передает агентство РБК-Украина.

Министр энергетики Герман Галущенко 12 декабря на немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине отметил, что страна готовится к завершению транзита российского газа в Европу с начала 2025 года.

Он добавил, что возобновление транзита будет возможно по запросу Европейской комиссии, при условии, что это не будет российский газ. В то же время Шмыгаль отметил, что Украина обязана продолжать транзит российской нефти согласно Европейской энергетической хартии.

Действующий пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую территорию, подписанный в 2019 году, истекает в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что словацкая компания SPP, крупнейший оператор национальной газовой системы, вместе с партнерами из Венгрии, Австрии и Италии высказалась за продолжение транзита газа через Украину.