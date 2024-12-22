Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль

Президент России Владимир Путин встретил в Кремль премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Фицо находится с рабочим визитом в Москве. По словам представителя Кремля, на данный момент лидеры двух стран проводят очные переговоры.

Кроме того, добавил Песков, визит Фицо в Россию был согласован несколько дней назад. Пресс-секретарь президента отметил, что возможными темами разговора между Путиными и Фицо станут вопросы международной повестки, а также транзит газа из РФ в Европу.

Видеокадры со встречи Путина и Фицо в своем телеграм-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Ранее Фицо заявлял о возможном конфликте с Украиной в случае, если она не продлит соглашение с Россией о транзите газа через свою территорию. Лидер Словаки не раз выступал против европейских санкций, касающихся РФ, а также против финансирования и поставок военной техники Украине.

Ранее также стало известно, что попытка Владимира Зеленского подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо вызвала шквал критики в Верховной Раде.