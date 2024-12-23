Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно приехал в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря. Кадры начала встречи политика с президентом России Владимиром Путиным в Кремле распространила пресс-служба главы государства.

Фицо пояснил, что его воскресный визит в Москву был реакцией на недавние недружественные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через украинскую территорию, а значит и в Словакию с 1 января 2025 года, сообщает РИА Новости.

«Мой визит в Россию был реакцией на слова Зеленского о том, что онт против любого транзита газа через Украину», — заявил Фицо.

В ходе беседы с Робертом Фицо президент России Владимир Путин выразил намерение продолжать экспорт газа в европейские страны. Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с конфликтом на Украине, перспективами его разрешения и развитием двусторонних отношений между Россией и Словакией.

К слову, комментируя встречу Путина и Фицо, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры лидеров России и Словакии проходят в формате «один на один» и без камер. И темой конечно же станут переговоры по перспективах транспортировки российского газа в Европу с января 2025 года.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложил ему 500 млн евро из российских активов за то, что тот поддержит вступление Украины в НАТО. Однако Фицо на предложение главы киевского режима ответил отказом.