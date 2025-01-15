FT: Угрозы Трампа о расширении США «подарок России и Китаю»

Авторы публикации отмечают, что для главы государства может стать целью захват Гренландии и Панамского канала. В таком случае у Москвы и Пекина появится необходимость защищать свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня.

По мнению журналистов издания, такого рода заявления Трампа — «абсолютный подарок России и Китаю».

Отмечается, что даже если Трамп и откажется от реализации своих идей, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению США и ее системе альянсов.

Ранее сообщалось о том, что Трамп признал ложь НАТО о нерасширении на восток.