FT: Угрозы Трампа о расширении США «подарок России и Китаю»
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Избранный президент США Дональд Трамп планирует расширение страны. Такие планы выгодны РФ и КНР.
Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Авторы публикации отмечают, что для главы государства может стать целью захват Гренландии и Панамского канала. В таком случае у Москвы и Пекина появится необходимость защищать свои национальные интересы в вопросах Украины и Тайваня.
По мнению журналистов издания, такого рода заявления Трампа — «абсолютный подарок России и Китаю».
Отмечается, что даже если Трамп и откажется от реализации своих идей, он уже нанес огромный ущерб глобальному положению США и ее системе альянсов.
Ранее сообщалось о том, что Трамп признал ложь НАТО о нерасширении на восток.