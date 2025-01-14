Лавров заявил, что Трамп подтвердил лжеобещания НАТО на расширяться на восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, который открыто признал ложь НАТО. Об этом руководитель российского дипведомства сообщил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Трамп признал, что Североатлантический альянс не сдержал обещание не расширяться на восток. Это заявление Трампа, по словам министра, подтверждает первопричины текущего конфликта, которые включают в себя затягивание Украины в НАТО.

«Сам президент Трамп в своем большом интервью упоминал и о первопричинах конфликта в той части, в которой это касается затягивания киевского режима в НАТО вопреки тем договоренностям, которые были достигнуты и по линии советско-, а затем российско-американских договоренностей и отношений, и в рамках ОБСЕ», — сказал Лавров.

В частности, в документах ОБСЕ было зафиксировано обязательство, что ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет других, что, по словам Лаврова, НАТО многократно нарушало.

Также он добавил, что признания Трампа указывают на необходимость пересмотра отношений России с Западом и обсуждения фундаментальных вопросов безопасности в Европе.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заключение соглашения между РФ и Ираном.