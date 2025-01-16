Джеффри Пайетт, занимающий пост заместителя министра энергетики США, выразил уверенность в том, что Украина не станет вновь использовать свою территорию для транзита российского газа. Это заявление, как передает CNN, он сделал в ходе своего выступления в организации Atlantic Council в столице Соединённых Штатов Вашингтоне в среду, 15 января.

Как мы уже сообщали, с 1 января 2025 года официально прекратили своё действие газовые контракты между Россией и Украиной. Киев не стал продлевать действие договора. По оценкам экспертов энергетической компании из Греции, отказ Украины от сотрудничества с Россией может привести к убыткам в размере 100 млрд евро для европейских стран.

«Я убежден, что обратного пути не существует. В Европе наблюдается „конец зависимости“ от российской энергетики, что приводит к „драматическому росту“ развития собственной индустрии сжиженного природного газа (СПГ) в США», — заявил Пайетт.

В декабре премьер Словакии Роберт Фицо посетил Москву в связи с отказом Украины продолжать транзит российского газа через свою территорию. В столице РФ он встретился с президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили картину конфликта в целом и вопрос с потреблением ресурса из РФ.

Фицо заявил, что решение Зеленского о прекращении транзита газа через Украину негативно сказывается на финансовом состоянии Словакии и всего Европейского союза (ЕС).

Ранее Фицо также обвинил Владимира Зеленского в шантаже и выпрашивании денег у Европы.