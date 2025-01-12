«Попрошайничает и шантажирует»: Фицо осудил политику Зеленского

Премьер-министр Фицо заявил, что не намерен сотрудничать с украинским лидером. Спикер осудил поведение президента Украины, который регулярно совершает рабочие визиты по Европе. Во время подобных мероприятий, по мнению Фицо, Зеленский шантажирует европейских политиков и постоянно что-то требует. Спикер заявил, что подобное поведение политика должно прекратиться.

«Я здесь не для того, чтобы идти об руку с Зеленским. Признаюсь, что иногда я сыт им по горло: он ходит по Европе, только попрошайничает и шантажирует, у других просит денег. Просто это должно закончиться», — завяил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Агентство связало подобное заявление с конфликтом из-за поставок газа. Так, Роберт Фицо совершил рабочий визит в Москву. В ходе мероприятия он рассказал президенту России Владимиру Путину о важности для Словакии продолжения транзита российского газа. Владимир Зеленский осудил визит лидера республики в РФ и заявил о прекращении транзита через территорию Украины.

В результате 1 января «Газпром», не имея юридической и технической возможности, прекратил поставку газа. Споры относительно транзита газа вызвали критику со стороны Словакии в адрес президента Украины. Премьер-министр предупредил об ответных мерах. В частности, правительство может прекратить поддерживать граждан Украины, которые находятся на территории республики. Кроме того, под угрозой находится договор о поставках электроэнергии Киеву.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Фицо пригрозил Зеленскому ответными мерами за прекращение транзита газа.