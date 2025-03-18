Израиль сообщил США о возобновлении ударов по сектору Газа

Израиль заранее проинформировал Белый дом о возобновлении огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Она отметила, что руководство Израиля сообщило президенту США Дональду Трампу о намерении нарушить режим прекращения огня в палестинском анклаве.

«Президент Трамп ясно дал понять: ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят за свои действия», — сказала Ливитт.

По информации телеканала Al Aqsa, обстрелы Сектора Газа уже привели к гибели более 200 человек. ХАМАС обвинил в Израиль в том, что Тель-Авив подвергает заложников «неизвестной судьбе», возобновляя обстрелы по анклаву.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился в ночь на 18 марта, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила действующее соглашение о прекращении огня. Израильские военные нанесли десятки авиаударов по различным объектам, включая лагерь беженцев вблизи Хан Юнис.

Израильские власти утверждают, что причиной возобновления боевых действий стал отказ ХАМАС отпустить израильских заложников. ХАМАС в свою очередь обвиняет Израиль в нежелании перейти ко второму этапу соглашения о прекращении огня.

Ранее в ООН сообщили о крупнейшей за 58 лет операции Израиля по сносу лагеря беженцев.