Число жертв израильских обстрелов Газы превысило 200 человек: что известно к этой минуте

Израиль в ночь на вторник, 18 марта, возобновил военную операцию в секторе Газа и нанес массированный удар по позициям ХАМАС. В результате, как сообщают арабские СМИ, погибло более 200 человек, в том числе женщины и дети.

Главное к этой минуте:

— израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Министерства обороны Исраэль Кац отдали распоряжение ЦАХАЛ нанести удары по позициям ХАМАС в секторе Газа;

— в ХАМАС сообщили, что Израиль в одностороннем порядке разорвал соглашение о перемирии, которое было заключено 19 января. Это, по их словам, ставит заложников в секторе Газа под угрозу неизвестной судьбы;

— после того как ХАМАС не стал больше освобождать пленных, возобновились боевые действия;

— согласно информации из средств массовой информации, число погибших в результате нападения Армии обороны Израиля уже превысило 200 человек, включая детей;

— в результате попадания авиабомбы в лагерь беженцев, расположенный вблизи Хан-Юниса, начался масштабный пожар. В результате инцидента есть погибшие и раненые;

— в результате атаки израильских сил погиб Иссам Аль-Даалис, член политического бюро ХАМАС, сообщают палестинские источники.