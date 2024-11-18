Кабмин ФРГ: разрешение США наносить удары по РФ не повлияет на запрет поставлять ВСУ ракеты Taurus

Правительство ФРГ подтвердило, что решение запрете поставки Киеву ракет Taurus остается неизменным, несмотря на одобрение президентом США Джо Байденом использования дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. Об на брифинге сообщил журналистам представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, передает ТАСС.

Он напомнил, что канцер Германии Олаф Шольц будет продолжать оказывать поддержку Украине, но без поставки дальнобойных ракет.

Представитель Министерства обороны Германии Натали Еннинг пояснила, что все виды вооружения, поставляемого ФРГ Украине, не предназначены для дальнобойных операций.

В то же время, различные страны, в том числе Франция и Великобритания, также рассматривают возможность использования ВСУ тактических ракет SCALP и Storm Shadow для ударов по глубинным целям РФ, хотя официальных подтверждений подобной поддержки от этих стран пока не поступало.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США Джо Байден одобрил удары по российской территории ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это решение напомнил о жесткой позиции президента Владимира Путина, подчеркивая неприемлемость таких действий для Москвы.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Германия передаст Украине ударные БПЛА, не поддающиеся РЭБ.