США впервые разрешили Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами

Еще действующий президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории России американским дальнобойным оружием. Как сообщает New York Times, «зеленый свет» глава Белого дома дал впервые.

Издание ссылается на собственные анонимные источники, близкие к правительству США. По данным СМИ, 17 ноября Байден впервые дал разрешение на то, чтобы ВСУ били вглубь территорий России. Для этого украинская армия сможет использовать переданные Западом ракеты дальнобойного типа ATACMS.

Уточняется, что ударять украинская сторона по российским территориям сможет для защиты ВСУ в Курской области. Официальные лица сообщили NYT, что снятие ограничений стало ответом на то, что Россия якобы собирается задействовать на СВО северокорейские войска.

Отметим, что пока МО РФ и другие ведомства страны не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсудят снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России.