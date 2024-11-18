В Кремле напомнили о словах Путина о применении Украиной дальнобойных ракет

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США Джо Байден дал разрешение Киеву ударять вглубь территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS. По информации издания Axios, это решение касается исключительно Курской области.

Песков подчеркнул, что позиция России была четко изложена в недавнем выступлении Путина в Санкт-Петербурге. Президент России отметил, что страны НАТО стоят перед выбором — вступать ли напрямую в конфликт на Украине. Он также предупредил, что любое прямое участие Запада может существенно изменить природу конфликта.

Кроме того, Песков заверил, что заявление Путина о последствиях применения западного оружия достигло «адресатов», намекая на то, что такая позиция внимательно учитывается иностранными партнерами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также назвал это решение США новым витком напряженности в отношениях между странами.