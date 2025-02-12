Картаполов прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, отметив, что любой диалог является лучше, чем его отсутствие. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости.

В среду, 12 февраля, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые темы, касающиеся двусторонних отношений, урегулирования конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также иранскую ядерную программу и вопросы обмена заключенных граждан.

«Любой диалог — лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное — прилагательные», — отметил Картаполов.

Ранее контакты Владимира Путина и Дональда Трампа прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что этот диалог войдет в историю мировой дипломатии и вызовет ужас у Украины и стран Европейского Союза (ЕС).

Также о деталях телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.