Кит Келлог, спецпосланник президента США, заявил на форуме в Калифорнии, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана 6 декабря, что ключевые вопросы для урегулирования конфликта в Украине касаются статуса Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Он подчеркнул, их решение станет ключевым моментом для разрешения украинского кризиса.

«Полагаю, что у нас осталось всего несколько вопросов, а именно Донецк... и Запорожская АЭС... это огромная атомная станция», – отметил Келлог.

Специальный представитель президента США выразил уверенность, что при урегулировании вопросов, связанных с Запорожской АЭС и ДНР, остальные аспекты украинского конфликта будут успешно решены.

2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со С. Уиткоффом, спецпосланником президента США Дональда Трампа. Переговоры длились пять часов. По их завершении помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что между Путиным и Уиткоффом установились доверительные отношения.