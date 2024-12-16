Прибалтика превратилась в зону повышенного геополитического напряжения, став ареной прямого противостояния интересов России и НАТО. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Неназванные политики отмечают, что с начала конфликта на Украине заметно возросла активность российского флота в этом регионе. Российские военные корабли, по их словам, якобы регулярно проводят маневры вблизи границ стран-членов НАТО, совершая предупредительные выстрелы в сторону судов Альянса, создавая тем самым помехи в воздушном пространстве.

Тем временем Москва открыто обвиняет НАТО в целенаправленном подрыве безопасности в Европе. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о прямом курсе Альянса на рост напряженности, ссылаясь на расширение НАТО, поддержку цветных революций и попустительство русофобским и неонацистским тенденциям как в Прибалтике, так и на Украине.

Ранее генсек НАТО призвал страны альянса увеличить военные расходы.