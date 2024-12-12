Такое заявление он сделал на конференции в Брюсселе. Рютте отметил, что достигнутая на предыдущем саммите цель в два процента от валового внутреннего продукта (ВВП) является лишь начальным этапом, и этого недостаточно для обеспечения безопасности региона в условиях современных угроз.

Рютте подчеркнул, что в условиях нарастающих геополитических рисков, европейские государства должны быть готовы пересматривать свои бюджетные приоритеты. Его слова приводит РИА Новости.

«Необходимо пожертвовать этим сегодня, чтобы быть в безопасности завтра», — отметил генсек.

Несмотря на эти призывы, Рютте отказался подтверждать информацию о возможном введении новой цели в 3% ВВП, отметив, что этот вопрос в настоящее время остается на стадии обсуждения.

На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны НАТО согласились выделять минимум 2% со своего ВВП на оборону.

В ответ на заявление Рютте официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предложила странам НАТО изымать четверть пенсий бывших генеральных секретарей альянса для финансирования обороны. В список потенциально затронутых этим предложением вошли такие знаковые фигуры, как Йенс Столтенберг, Александр Вершбоу и Хавьер Солана.

В своих комментариях Захарова подчеркнула, что финансирование обороны должно стать приоритетом, особенно в условиях растущей напряженности в мире. Она призвала к более «рациональному» распределению средств.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что альянс не ожидал такого быстрого восстановления России.