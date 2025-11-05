Кремль потребовал объяснений от США после слов Трампа о КНР и России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Москва ждёт разъяснений от США по поводу заявления Дональда Трампа о возможности проведения ядерных испытаний. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом RT .

Ранее президент США распорядился провести ядерные испытания, объяснив это тем, что аналогичные действия, по его словам, осуществляют Россия и Китай. Трамп не уточнил, на какие данные опирается при таких заявлениях.

Представитель Кремля заявил, что на данный момент невозможно точно определить, что именно имеет в виду глава Белого дома.

«Еще предстоит нам получить всем какие-то разъяснения от американской стороны, потому что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний», — заявил Песков.

Представитель Кремля заявил, что Россия и Китай настаивают на неукоснительном выполнении всеми странами обязательств по глобальной конвенции о полном запрете ядерных испытаний.