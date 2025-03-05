Макрон объявил о начале обсуждения использования ЯО для «защиты» ЕС

В своем выступлении перед гражданами Франции в среду, 5 марта, президент Эммануэль Макрон объявил о начале обсуждения вопроса о применении ядерного оружия Францией для обеспечения безопасности всего Европейского союза. Трансляция обращения была доступна на сайте Елисейского дворца.

Также глава Французской республики подчеркнул, что Российская Федерация представляет собой «опасность» для Франции и европейских государств.

«Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на Европейском континенте нашим ядерным оружием. Но, что бы ни случилось, решение (о его использовании. — Прим. ред.) всегда останется за президентом республики», — отметил Макрон.

Он также высказал предположение, что Москва представляет опасность в сфере авиации, в виртуальном пространстве и в социальных медиа.

Ранее сообщалось, что раскрыт план Франции по размещению в Германии истребителей с ядерным оружием.