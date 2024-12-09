Лукашенко помиловал еще 29 человек, осужденных за экстремизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 29 человек, которые были осуждены за экстремистские преступления.

По данным «Интерфакса», все помилованные подали ходатайства о прощении, которые были рассмотрены главой государства.

В числе помилованных оказались 11 женщин и 18 мужчин. Также среди них есть 6 молодых людей до 25 лет, 3 пенсионера, 2 человека с инвалидностью и 15 граждан, страдающих от хронических заболеваний.

Это не первое подобное решение Лукашенко: в сентябре он помиловал 67 человек, в августе — 30, а в ноябре — 63. Кроме того, президент также выразил готовность рассмотреть ходатайство о помиловании для Марии Колесниковой.

Ранее белорусский лидер попросил Президента РФ Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Республики.