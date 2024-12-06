Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

Путин рассказал, что установка «Орешника» возможна во второй половине 2025 года. Он также отметил, что будет налажено его серийное производство. Комплексы планируется поставлять на вооружение России и одновременно — в Белоруссию.

До размещения необходимо будет определить минимальную дальность действия комплексов. Президент подчеркнул, что меньшая дальность «Орешника» означает большую мощность боевой части. Он также отметил, что выбор целей поражения будет осуществляться военно-политическим руководством Минска.

Ранее Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. Подписание документов прошло в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором принимали участие лидеры двух государств.