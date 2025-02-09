Маск высмеял «независимые» СМИ Украины и России, оставшиеся без финансирования USAID

Американский бизнесмен Tesla и SpaceX Илон Маск иронично прокомментировал ситуацию с «независимыми» украинскими и российскими СМИ после приостановки работы Агентство США по международному развитию (USAID).

В своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) Маск не уточнил, какие именно СМИ он имеет в виду, однако его комментарий был воспринят подписчиками как насмешка над состоянием свободной прессы в условиях прекращения финансирования.

«"Независимые СМИ", надрываюсь от смеха (в оригинале: lmao. — Прим. ред.)», — написал Маск.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее объявил о начале проверки работы USAID с целью оценить его соответствие политике Соединенных Штатов. Предприниматель Илон Маск накануне назвал Агентство США по международному развитию «преступной организацией» и заявил, что USAID «пора умереть».

Ранее американский предприниматель Илон Маск обнаружил выплаты пособий на $100 млрд неизвестным лицам в США.