Maxar возобновил доступ для Украины к снимкам со спутника

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновила доступ Украины к своим спутниковым снимкам. Об этом сообщил украинский портал «Милитарный».

По информации источника, аккаунты, зарегистрированные на Украине, снова получили возможность пользоваться спутниковым сервисом.

Доступ к снимкам от Maxar для украинских пользователей был приостановлен 7 марта. Причиной такой меры стало прекращение поставок военной помощи из США в Киев.

Maxar предоставляет высококачественные фотографии различных участков земной поверхности, которые используются в разведывательных целях. Компания зарекомендовала себя как основной поставщик спутниковых изображений для ВСУ, обеспечивая их стратегической информацией.

Стоит отметить, что возобновление доступа к сервису Maxar стало итогом переговоров между американской и украинской делегациями, которые состоялись 11 марта в Джидде.

Кроме того, результатом этой встречи стало возобновление военной и разведывательной помощи, предоставляемой Украине от США. Также в ходе переговоров Киев выразил готовность к 30-дневному прекращению огня.

Ранее издание Time сообщило, что Украину покинули западные эксперты, помогающие ВСУ в сборе и анализе разведданных со спутников.