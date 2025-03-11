Трамп возобновил военную и разведывательную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп принял решение о немедленном возобновлении военной и разведывательной помощи Украине. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам прошедшей в Джидде встречи между делегациями США и Украины.

4 марта телеканал Fox News сообщил, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Киеву. Это произошло всего через несколько дней после напряженного общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Приостановка касалась всей военной техники США, которая не находилась на территории Украины. Кроме того, Вашингтон также прекратил предоставлять Киеву разведывательные данные, необходимые для проведения наступательных операций.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Украина заявила о готовности пойти на прекращение огня.

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс, комментируя итоги встречи между Вашингтоном и Киевом, заявила, что человечество ждут «фантастические новости».