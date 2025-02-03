Медведев оценил обещание Маска закрыть агентство USAID

Медведев назвал «умным ходом» обещание Маска закрыть агентство USAID

Политика

Фото: [vkvideo.ru/VERT DIDER]

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев положительно оценил недавние заявления основателя компании Space X Илона Маска о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). Своим мнением политик поделился в соцсети Х, принадлежащей Маску.

Ранее американский бизнесмен охарактеризовал USAID как «преступную организацию» и «змеиное гнездо радикально левых марксистов» и пообещал прекратить работу агентства в США. Он также заявил, что обсудил этот шаг с новым президентом США Дональдом Трампом.

«Умный ход Илона Маска попытаться заткнуть глубокую глотку USAID. Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком», — отметил Медведев.

Ранее администрация Трампа приняла меры по сокращению работы USAID. В частности, около 60 чиновников агентства были отправлены в отпуск. Кроме того, глава государства приостановил предоставление помощи другим странам на 90 дней для оценки соответствия программ внешней политике США. Также офис USAID, расположенный на Украине, получил указание остановить все проекты.

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