Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина в ходе визита в Китай

Встреча состоялась в рамках взаимодействия между правящими партиями обеих стран. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По данным источника, председатель «Единой России» планирует провести там не менее двух дней.

Во время беседы Медведев также выразил наилучшие пожелания от имени российского лидера. Однако это не первая встреча экс-президента России с Си Цзиньпином. Прошлый визит Медведева в Китай состоялся в декабре 2022 года — тогда он тоже передавал послание от Путина.

Ранее Дмитрий Медведев перечислил друзей России. По его словам, друзей у РФ гораздо больше, чем врагов. Последними же являются все западные страны. Также он подчеркнул, что статус «союзника России» относится к государствам, которые не считают РФ своим противником.