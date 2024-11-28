Дмитрий Медведев перечислил друзей России

Союзники России — это страны, которые, в отличие от Запада, не называют РФ своим противником. Такое заявление в интервью телеканалу Al Arabiya сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

У нашей страны друзей гораздо больше, чем врагов, отметил он.

Так, с Россией хорошие отношения поддерживают страны глобального Юга, Азии и Арабского полуострова, противниками же являются все западные страны, сказал Медведев.

«Но это их решение. Друзей у нас больше», — заключил политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что опыт проводимой ВС РФ СВО будет учитываться всеми мировыми державами в дальнейших вооруженных конфликтах. Зампред Совбеза подчеркнул, что на военные действия оказали воздействие технические новинки российского ВПК.