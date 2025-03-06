МИД отреагировал на угрозы Макрона о ядерном оружии в адрес России

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявил о намерении сосредоточить усилия Европы на укреплении ядерного арсенала.

Ранее французский лидер заявил, что Россия представляет собой угрозу для Парижа и Брюсселя, и предложил обсудить возможность использования французского ядерного арсенала для защиты Европейского Союза (ЕС).

В официальном ответе МИД РФ отмечается, что выступление Макрона содержит элементы ядерного шантажа. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, амбиции Парижа стать ядерным защитником Европы не укрепят общую безопасность.

В министерстве также отметили несопоставимость французских ядерных сил с ядерным потенциалом США.

Москва продолжает утверждать, что НАТО нацелено на конфронтацию. При этом президент России Владимир Путин ранее, что РФ не планирует нападать на страны альянса. Он также отмечал, что западные политики запугивают население мнимой угрозой со стороны Москвы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров жестко прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной программе Европы.