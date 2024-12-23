Москва и Тегеран заключат соглашение о сотрудничестве в январе 2025 года

Тегеран и Москва готовятся к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

По его словам, подписание договора может произойти уже в январе 2025 года во время двусторонней встречи высокопоставленных официальных лиц России и Ирана.

По данным Багаи, окончательная дата подписания договора будет определена в конце месяца дей (10-й месяц по иранскому календарю, соответствует периоду 21 декабря — 19 января по григорианскому календарю).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении подписать новый договор с Ираном в ходе визита иранского президента Масуда Пезешкиана.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на данный момент точной даты визита Пезешкиана нет, однако, отметил представитель Кремля, обе стороны не намерены откладывать подписание договора о стратегическом партнерстве.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не исключил возможность начала войны с Ираном.