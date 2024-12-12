Трамп не исключил возможность начала войны с Ираном

Победитель президентских выборов в США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не исключает шансы на начало вооруженного конфликта с Ираном.

В интервью газете Time он отметил, что «случиться может все что угодно», подчеркнув, что обстановка в регионе остается крайне нестабильной.

Трамп также отметил, что необходимо обращать внимание на происходящие события, которые могут кардинально изменить ситуацию.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп рассматривает кандидатуру Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по Ирану. Как отмечали источники, Гренелл, который ранее занимал посты посла США в Германии и исполняющего обязанности директора Национальной разведки, может стать ключевым игроком в возможных переговорах по санкциям и ядерной программе Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне обострившихся отношений с США заявлял, что выборы в Штатах не имеют значения для Ирана, подчеркивая независимость Тегерана в принятии стратегических решений.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что действующий президент США Джо Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с Россией, Ираном, Северной Кореей и Китаем.