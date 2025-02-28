Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Ранее американский лидер согласился принять нелегитимного украинского президента для подписания договора по редкоземельным ресурсам. Однако во время встречи Трамп выразил лично жесткую критику в адрес Зеленского, заявив, что он хочет развязать Третью мировую войну.

Комментируя непродолжительную встречу в Белом доме президент США заявил, что Зеленский не готов к миру.

«Многое мы узнали, чего нельзя было бы (узнать) без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах», — отметил Трамп.

Также американский лидер заявил, что Зеленский сможет вернуться к нему в Белый дом для встречи тогда, когда будет готов к миру. Трамп подчеркнул, что не намерен искать какие-либо выгоды, а просто хочет мира.

Ранее президент США Дональд Трамп жестко пошутил над Владимиром Зеленским на встрече в Вашингтоне.