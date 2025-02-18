На Западе признали, что США изменили подход к отношениям с РФ

Прошедшие в Саудовской Аравии переговоры свидетельствуют о сдвиге в позиции США по отношению к России, которая отличается от стратегии прошлого руководства Белого дома, пишет газета The New York Times (NYT).

Эксперты отмечают, что Вашингтон продемонстрировал готовность к более конструктивному взаимодействию, в то время как Москва акцентировала внимание на выгодах, которые могут извлечь американские бизнесмены, особенно в энергетическом секторе.

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли двусторонние переговоры между США и Россией. Американскую сторону представляли помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

От российской стороны в диалоге участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По итогам состоявшихся переговоров Сергей Лавров отметил, что Москва и Вашингтон договорились о возобновлении сотрудничества между государствами в полном объеме.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе диалога между представителями США и России были затронуты все проблемные вопросы.