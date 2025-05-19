Президенты России и США приступили к телефонным переговорам

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп приступили к разговору по телефону. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на неназванный источник в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российская сторона готова к долгой работе по прекращению украинского противостояния. По словам официального представителя Кремля, урегулирование конфронтации связано с большим числом нюансов.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Путин отказался анализировать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом мирный план по Украине, который был разработан Соединенными Штатами.