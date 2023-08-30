Над Брянском было сбило 3 БПЛА ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном отражении атаки со стороны Украины с применением БПЛА. Уточняется, что над Брянском было сбито 3 дрона ВСУ, в результате совершенной атаки никто из местных жителей не пострадал. Об этом Богомаз сообщил в своих социальных сетях .

В своем посте Богомаз сообщил о том, что отражение атаки при помощи ПВО Минобороны РФ прошло успешно. Всего было уничтожено 3 беспилотника самолетного типа. На территории области сейчас ведут работу оперативные и экстренные службы, сообщил он.

Ранее Минобороны РФ сообщали об отражении атаки со стороны Киева при помощи БПЛА в ночь на 30 августа. Сообщается, что отечественные ПВО сбили 3 дрона ВСУ в воздушном пространстве Брянска, и еще 1 – в Орловской области.