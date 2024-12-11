NBC: Байден перед уходом с поста президента может исключить запрещенную ХТШ из списка террористов

Данные появились у телеканала сразу от трех человек. Двое из них являются действующими работниками Белого дома, а третий ранее занимал высокий пост в администрации президента Соединенных Штатов. Все они утверждают, что Байден может снять все ограничения с «Хайят Тахрир аш-Шам», чтобы наладить с ней диалог. Также будет отменена награда в $10 млн за информацию о лидере данной группировки Абу Мухаммеде аль-Джулани. Все это будет сделано для того, чтобы наладить контакт с новым правительством Сирии, которое пришло на смену Башару Асаду.

Два источника заявили, что такой поступок может последовать уже очень скоро. Третий утверждает, что все общение с сирийской оппозицией пока находится на ранней стадии. Оно еще должно получить некое развитие.

Ранее сообщалось, что Байден может вести новые санкции в отношении российской нефти. Президент США хочет как можно более осложнить жизнь своему сменщику Трампу, поэтому теперь его не останавливает даже осознание того, что очередные рестрикции вызовут скачок цен на топливо в самой Америке.

*запрещенная в РФ террористическая организация.