Bloomberg: Байден намерен ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти

Уходящий президент США Джозеф Байден продолжает всеми силами оставлять своему сменщику на посту главы Белого дома Дональду Трампу тяжелое санкционное наследство в отношении России, из-за которого, в том числе, страдает и американский бизнес, передает Bloomberg.

Как подтвердили источники агентства, Байден собирается ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти. Согласно полученной информации, глава Белого дома долгое время размышлял о целесообразности такого шага, боясь в преддверии президентских выборов скачка цен на топливо. Теперь же у него, фактически, развязаны руки.

«Теперь президент США готов к более агрессивным действиям в связи с падением цен на нефть и ростом опасений, что Трамп может заставить Украину заключить быструю сделку с Россией», — говорится в материале.

Введение указанных ограничительных мер в отношении российских углеводородов может напрямую затронуть покупателей российского топлива, в числе которых соседние Китай и Индия.

Помимо этого, Вашингтон намеревается обложить санкциями якобы перевозящий из России нефть «теневой флот», рассказали собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что Европейский союз в процессе подготовки 15-го пакета санкций против России: он намерен ввести ограничения на более чем 45 российских нефтяных танкеров.